Виконав свою обіцянку: Мудрик провів побачення у Діснейленді у Франції із відомою блогеркою

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик таки довів, що слова для нього не є порожніми балачками.

Ще на початку вересня історія почалася з легкої інтриги: американська співачка та акторка Джордан Джонс виклала серію сторіс, під якими Мудрик жартома написав: "Мені спробувати?".

А вже за кілька днів футболіст зробив більш конкретний крок, і запросив її до Діснейленду у Париж, опублікувавши фото з підписом про "два квитки і небажання йти самому".

Здавалося б, звичайний жарт, але все швидко переросло у справжню історію: Джонс показала переліт із Лос-Анджелеса до Парижа, а згодом натякнула на прибуття у Францію.

І ось у березні 2026 року стався хепі-енд. Михайло Мудрик опублікував сторіс прямо зі входу в Діснейленд, стояла усміхнена Джонс.

Нагадаємо, у грудні 2024-го Мудрик був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а в червні 2025-го офіційно отримав обвинувачення.

Напередодні український футболіст опублікував відео в соцмережах, де показав своє тренування і вразив фанатів новим зовнішнім виглядом.