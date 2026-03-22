Виконав свою обіцянку: Мудрик провів побачення у Діснейленді у Франції із відомою блогеркою
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик таки довів, що слова для нього не є порожніми балачками.
Ще на початку вересня історія почалася з легкої інтриги: американська співачка та акторка Джордан Джонс виклала серію сторіс, під якими Мудрик жартома написав: "Мені спробувати?".
А вже за кілька днів футболіст зробив більш конкретний крок, і запросив її до Діснейленду у Париж, опублікувавши фото з підписом про "два квитки і небажання йти самому".
Здавалося б, звичайний жарт, але все швидко переросло у справжню історію: Джонс показала переліт із Лос-Анджелеса до Парижа, а згодом натякнула на прибуття у Францію.
І ось у березні 2026 року стався хепі-енд. Михайло Мудрик опублікував сторіс прямо зі входу в Діснейленд, стояла усміхнена Джонс.
Нагадаємо, у грудні 2024-го Мудрик був тимчасово відсторонений після позитивного тесту на заборонену речовину, а в червні 2025-го офіційно отримав обвинувачення.
Напередодні український футболіст опублікував відео в соцмережах, де показав своє тренування і вразив фанатів новим зовнішнім виглядом.