Маленька фанатка Гоффенгайма відмовилася від автографа футболіста: гравець отримав жорстке "ні"

Нападник Гоффенгайма Адам Гложек потрапив у кумедну ситуацію під час зустрічі з уболівальниками.

Чеський футболіст вирішив подарувати автограф маленькій фанатці німецького клубу, однак дівчинка несподівано відмовилася від підпису. Причому перед цим вона без проблем взяла автограф у одноклубника Гложека.

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На пропозицію форварда дівчинка відповіла максимально прямолінійним "ні", залишивши футболіста без шансу. Гложек лише з посмішкою прийняв відмову.

Курйозний момент потрапив на відео, яке згодом опублікував сам Гоффенгайм у соцмережах. Клуб вирішив не приховувати невдалу спробу свого гравця та з гумором посміявся із ситуації.

Раніше повідомлялося, що фанати пригостили на пляжі коктейлями тренера збірної Аргентини та його дружину.