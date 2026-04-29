CAS підтвердив апеляцію Мудрика проти Футбольної асоціації Англії

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) підтвердив отримання апеляції від Михайла Мудрика проти рішення Футбольної асоціації Англії.

Про це повідомив The Athletic.

Британський ресурс опублікував заяву, отриману від CAS щодо ситуації з дискваліфікацією Мудрика.

"CAS підтверджує, що отримав апеляцію від Михайла Мудрика проти FA, подану 25 лютого 2026 року. Сторони наразі обмінюються письмовими поданнями, а слухання ще не призначене", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 29 квітня з'явилася інформація про чотирирічну дискваліфікацію Михайла Мудрика, яку він отримав від Футбольної асоціації Англії. Український футболіст отримав максимальний термін відсторонення.

Наразі дискваліфікація ще не вступила в дію, оскільки 25 лютого 2026 року Мудрик оскаржив рішення Футбольної асоціації Англії в Спортивному арбітражному суді.