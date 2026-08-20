Фанат вибіг на поле та травмував зірку Ювентуса: ще одному гравцю стягнули шорти

Останній контрольний матч Ювентуса перед стартом нового сезону завершився несподіваним хаосом за участю вболівальників.

Товариська зустріч туринців із молодіжною командою Юве Некст Джен завершилася перемогою першої команди з рахунком 2:0, однак головною подією матчу став зовсім не футбол.

Під час перерви між таймами вболівальники почали масово вибігати на поле. Така традиція існує в Ювентусі ще з 1959 року, коли Джанні Аньєллі запропонував проводити сімейний матч напередодні нового сезону. Після фінального свистка фанати зазвичай виходять на газон, щоб разом із футболістами відсвяткувати початок нової кампанії.

Цього разу прихильники туринців вирішили не чекати завершення гри та прорвалися на поле вже після першого тайму.

Для деяких футболістів це закінчилося досить неприємно. Едон Жегрова став жертвою іншого фаната, який стягнув із нього шорти. А от захиснику Федеріко Гатті дісталося значно серйозніше.

Один із уболівальників під час вибігання на поле послизнувся на вологому газоні та на швидкості влетів у Гатті ззаду. Фанат випадково збив футболіста з ніг, після чого італієць відчув м'язовий дискомфорт.

Через отримане пошкодження Гатті ризикує пропустити стартовий матч нового сезону Серії А проти Фрозіноне.

Раніше повідомлялося, що в США шкільний матч з футболу перетворився на масову бійку прямо на полі.