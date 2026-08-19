Знову показав себе у всій красі: російський тенісист розбив ракеткою рекламне табло під час матчу

Російський тенісист Данііл Мєдвєдєв знову опинився в центрі уваги через свою неспортивну поведінку.

У матчі третього кола турніру в Цинциннаті проти Брендона Накашими росіянин не стримав емоцій після курйозного епізоду. Після подачі суперника м'яч пролетів повз Мєдвєдєва, відскочив від рекламного LED-щитка та влучив тенісисту прямо в голову.

30-річний Мєдвєдєв одразу ж зірвався та жбурнув свою ракетку в рекламне табло. Від удару конструкція дала збій, а сам тенісист лише знизав плечима та повернувся до свого крісла.

Цікаво, що після цього епізоду росіянин зумів зібратися та навіть виграв перший сет на тай-брейку. У другій партії Мєдвєдєв отримав одразу три матчболи, але Накашима врятувався та перевів зустріч на вирішальний сет.

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Після цього емоції знову взяли гору. Мєдвєдєв ударив ногою по LED-щитку, а потім перекинув мікрофони біля корту. Зрештою американець дотиснув суперника та здобув перемогу – 6:7, 7:6, 6:1.

Раніше повідомлялося, що Мєдвєдєв не зганьбився на турнірі у Шанхаї, публічно вилаявшись після поразки у матчі.