Пробив "ножицями" на 9-й секунді матчу: у Німеччині футболіст забив один із найшвидших голів в історії

У Німеччині стався неймовірний епізод, який цілком може претендувати на звання одного з найефектніших голів сезону.

У матчі шостого дивізіону чемпіонату Німеччини між Альтенойте та Блау-Вайсс Голлаге гості відкрили рахунок уже на дев'ятій секунді зустрічі. Причому зробили це максимально красиво.

Футболістам Блау-Вайсс знадобилося лише п'ять дотиків до м'яча, щоб провести результативну атаку. Спочатку гравці спокійно розігрували м'яч біля власних воріт, після чого захисник виконав довгу передачу на підступи до штрафного майданчика.

М'яч високо піднявся в повітря, а один із футболістів головою скинув його прямо на Карла-Моріца Феттенхауера. Той вирішив не гаяти часу та виконав неймовірний удар у падінні через себе.

М'яч по красивій траєкторії залетів у сітку, а трибуни одразу вибухнули емоціями. Блау-Вайсс Голлаге зрештою втримав мінімальну перевагу та переміг з рахунком 1:0.

Втім, цей гол навряд чи став найшвидшим в історії футболу. За даними ЗМІ, рекорд належить шотландцю Гевіну Стоксу, який у 2017 році забив за 2,1 секунди у матчі Меріхілл – Клайдбанк.

Раніше повідомлялося, що французький гравець забив один із найкрасивіших голів в історії футболу для незрячих.