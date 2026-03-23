Продовження французької казки: Мудрик провів побачення із відомою блогеркою прогулянкою на велосипедах

Романтична історія вінгера Челсі Михайла Мудрика та Джордін Джонс отримала нове продовження.

Після гучного побачення у Діснейленд Париж пара не зупинилася. Футболіст і американська блогерка вирішили провести час разом ще й у більш спокійній атмосфері.

Цього разу вони покаталися на велосипедах вулицями Парижа, чим остаточно підкорили фанатів у соцмережах.

Нагадаємо, ця історія кохання почалася ще у вересні з невинного жарту в Instagram. Тоді Михайло Мудрик написав під сторіс Джонс: "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Парижа.

Здавалося, що це просто флірт у соцмережах, але все переросло у справжню зустріч. Напередодні Джонс прилетіла з Лос-Анджелеса до Франції, і пара разом відвідала Діснейленд.

Раніше повідомлялося, що український футболіст опублікував відео в соцмережах, де показав своє тренування і вразив фанатів новим зовнішнім виглядом.