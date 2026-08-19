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Тенісистка російського походження здивувала на турнірі: коментатори подумали, що вона п’є пиво прямо на матчі

Богдан Войченко — 19 серпня 2026, 13:19
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Тенісистка російського походження здивувала на турнірі: коментатори подумали, що вона п’є пиво прямо на матчі

Американська тенісистка Аманда Анісімова опинилася в центрі незвичної ситуації під час матчу на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

У поєдинку проти Александри Еали 24-річна спортсменка зробила паузу між розіграшами та вирішила освіжитися. Однак напій у її пластиковому стаканчику настільки нагадував пиво, що коментатори трансляції одразу звернули на це увагу.

"Що це?" – здивувався коментатор Tennis Channel Бретт Хабер.

Триразова чемпіонка турнірів Grand Slam Ліндсі Девенпорт, яка працювала в пресложі, припустила, що це може бути яблучний сидр. Хабер у відповідь пожартував, що ніколи б не припустив, що тенісистка п'є пиво посеред матчу.

Золотистий напій із білою пінкою справді виглядав підозріло. Ба більше, одразу після того, як Анісімова зробила кілька ковтків, вона навіть не влучила по м'ячу в наступному розіграші.

Однак інтрига швидко розв'язалася. Після матчу американка пояснила, що в її стаканчику був зовсім не алкоголь, а Red Bull.

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Анісімова також зізналася, що під час вечірнього матчу їй дуже хотілося отримати додатковий заряд енергії, адже поєдинок проходив уже після її звичного часу відпочинку.

Зрештою, енергетик допоміг: американка російського походження перемогла Еалу у трьох сетах та пробилася до 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті, де зіграє проти Лінди Носкової.

Нагадаємо, у середу, 19 серпня, українка Марта Костюк зустрінеться з "нейтральною" Міррою Андрєєвою в 1/8 фіналу турнірної серії WTA 1000 в американському Цинциннаті.

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