Екслідер Тур де Франс зійшов з гонки через важке падіння

Норвезький велогонщик команди UnoX Торстейн Трен не вийде на старт 7 етапу Тур де Франс-2026 у п'ятницю, 10 липня.

Про це повідомляє пресслужба UnoX.

Напередодні 30-річний норвежець вийшов на старт 6 етапу в жовтій майці лідера загального заліку, проте почав стрімко відставати від фаворитів на перевалі Коль ду Турмале. На спуску ж його шанси зберегти жовтку майку були остаточно зруйновані – він впав, зіткнувшись у одному з поворотів із партнером по команді.

Imprevisto per Torstein Træen che in discesa si arruota con la ruota del compagno davanti e a lui e finisce a terra frastornato 😥#Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #TDF2026 pic.twitter.com/SwoFvfw0IH — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 9, 2026

Трен дістався фінішу з відставанням у 29 хвилин і 55 секунд. Проте медобстеження після фінішу виявило у нього струс мозку та кілька зламаних ребер. Лікарі заборонили йому виходити на старт 7 етапу.

Нагадаємо, 6 етап впевнено виграв Тадей Погачар, який повернув собі лідерство у загальному заліку.