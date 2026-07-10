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Екслідер Тур де Франс зійшов з гонки через важке падіння

Олег Дідух — 10 липня 2026, 14:30
Екслідер Тур де Франс зійшов з гонки через важке падіння
Торстейн Трен
UnoX

Норвезький велогонщик команди UnoX Торстейн Трен не вийде на старт 7 етапу Тур де Франс-2026 у п'ятницю, 10 липня.

Про це повідомляє пресслужба UnoX.

Напередодні 30-річний норвежець вийшов на старт 6 етапу в жовтій майці лідера загального заліку, проте почав стрімко відставати від фаворитів на перевалі Коль ду Турмале. На спуску ж його шанси зберегти жовтку майку були остаточно зруйновані – він впав, зіткнувшись у одному з поворотів із партнером по команді.

Трен дістався фінішу з відставанням у 29 хвилин і 55 секунд. Проте медобстеження після фінішу виявило у нього струс мозку та кілька зламаних ребер. Лікарі заборонили йому виходити на старт 7 етапу.

Нагадаємо, 6 етап впевнено виграв Тадей Погачар, який повернув собі лідерство у загальному заліку.

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