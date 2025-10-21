Насолоджується відпочинком на Мальдівах: зірка українського тенісу показала, як грає у волейбол із коханим
Українська тенісистка Марта Костюк після завершення сезону продовжує ділитися яскравими моментами з відпочинку на Мальдівах.
Цього разу спортсменка опублікувала відео романтичної гри у пляжний волейбол, у якій разом із нею бере участь її чоловік – Георгій Кизименко.
На кадрах видно, як закохані весело проводять час, насолоджуючись вечірнім сонцем, океаном і безтурботною атмосферою.
Гра відбувається просто на березі, під час мальовничого заходу сонця, який створює неймовірно теплу і романтичну картинку.
Нагадаємо, на своєму останньому турнірі в поточному сезоні у китайському Ухані Костюк поступилася у першому колі чешці Кароліні Муховій.
Напередодні WTA оновила свій рейтинг, в якому українка зробила крок вгору і перебуває на 27 місці.