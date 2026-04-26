Божевілля в Англії: команда вже святкувала підвищення у лізі, але пропустила гол на останніх секундах

Драматичний сценарій розгорнувся у вирішальному матчі між Рочдейл та Йорк Сіті, де доля підвищення вирішувалася буквально в останні хвилини.

Після гола на 95-й хвилині футболісти Рочдейла вже святкували чемпіонство, а фанати, не стримавши емоцій, вибігли на поле разом із гравцями.

Через це арбітру довелося зупинити матч майже на сім хвилин, поки вболівальників повертали на трибуни. Здавалося, що результат уже визначений, однак після відновлення гри події розгорнулися максимально несподівано.

На 103-й хвилині Йорк Сіті зумів забити вирішальний м'яч, зрівнявши рахунок і перевернувши ситуацію. Саме ця нічия дозволила їм зберегти перше місце та забезпечити підвищення у четвертий дивізіон.

Гравці Рочдейла, які ще кілька хвилин тому святкували успіх, залишилися у повному шоці, усвідомлюючи, що омріяне підвищення вислизнуло з їхніх рук у останній момент.

