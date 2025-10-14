Костюк у новому амплуа: українська зірка тенісу прикрасила обкладинку Vogue

23-річна українська тенісистка Марта Костюк взяла участь у стильній фотосесії для журналу Vogue, де постала у ніжному та водночас упевненому образі.

У розмові з виданням Марта зізналася, що нині почувається неймовірно добре:

"Якщо чесно, за всю кар’єру я ще ніколи не почувалася такою свіжою наприкінці сезону", – поділилася спортсменка.

Зазначимо, останні місяці для Костюк були по-справжньому насиченими: вона дійшла до 1/8 фіналу US Open, допомогла збірній України пробитися до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, а також успішно виступила на турнірі WTA 1000 у Пекіні.

Нагадаємо, Марта Костюк не зуміла захистити очки за минулорічний вихід у третє коло в Ухані, тому опустилася з 26-ї на 28 позицію в оновленому рейтингу WTA.

Раніше українська тенісистка розсмішила своїх підписників, поділившись кумедним відео з тренування.