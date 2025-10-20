Світоліна втратила одну сходинку, Костюк і Ястремська піднялися в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 20 жовтня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка вже завершила сезон, опустилася на одну сходинку і посідає 14 позицію. Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка.
У другій половині першої десятки рейтингу на два рядки піднялися італійка Жасмін Паоліні (6) та чемпіонка турніру в Нінбо казахстанка Єлена Рибакіна (7). Одразу три позиції втратила росіянка Мірра Андрєєва (9).
Щодо українок, Марта Костюк, яка більше не зіграє поточного року, зробила крок вгору і перебуває на 27 місці. Одразу за нею, відігравши дві сходинки, розмістилася Даяна Ястремська.
За межами першої сотні Юлія Стародубцева стрибнула на 19 місць і йде 112-ю.
Олександра Олійникова втратила дві позиції й розташовується на 139 місці. Крок назад зробила Ангеліна Калініна, яка не грає з червня (159).
Дар'я Снігур додала 4 рядки, вона 170-та. На 3 позиції піднялася Анастасія Соболєва (262).
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10400;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8768;
- (3). Коко Гофф (США) – 7873;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 5924;
- (6). Джессіка Пегула (США) – 5183;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4525;
- (9). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4505;
- (7). Медісон Кіз (США) – 4449;
- (6). Мірра Андрєєва (-) – 4319;
- (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;
...
14 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2606;
27 (28). Марта Костюк (Україна) – 1659;
28 (30). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;
112 (131). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;
139 (137). Олександра Олійникова (Україна) – 560;
159 (158). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;
170 (174). Дар'я Снігур (Україна) – 435;
262 (265). Анастасія Соболєва (Україна) – 262.
Нагадаємо, що визначилися сім учасниць жіночого Підсумкового турніру, який пройде в саудівському Ер-Ріяді з 1 по 8 листопада.