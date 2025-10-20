Світоліна втратила одну сходинку, Костюк і Ястремська піднялися в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 20 жовтня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка вже завершила сезон, опустилася на одну сходинку і посідає 14 позицію. Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка.

У другій половині першої десятки рейтингу на два рядки піднялися італійка Жасмін Паоліні (6) та чемпіонка турніру в Нінбо казахстанка Єлена Рибакіна (7). Одразу три позиції втратила росіянка Мірра Андрєєва (9).

Щодо українок, Марта Костюк, яка більше не зіграє поточного року, зробила крок вгору і перебуває на 27 місці. Одразу за нею, відігравши дві сходинки, розмістилася Даяна Ястремська.

За межами першої сотні Юлія Стародубцева стрибнула на 19 місць і йде 112-ю.

Олександра Олійникова втратила дві позиції й розташовується на 139 місці. Крок назад зробила Ангеліна Калініна, яка не грає з червня (159).

Дар'я Снігур додала 4 рядки, вона 170-та. На 3 позиції піднялася Анастасія Соболєва (262).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10400; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8768; (3). Коко Гофф (США) – 7873; (4). Аманда Анісімова (США) – 5924; (6). Джессіка Пегула (США) – 5183; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4525; (9). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4505; (7). Медісон Кіз (США) – 4449; (6). Мірра Андрєєва (-) – 4319; (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;

...

14 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2606;

27 (28). Марта Костюк (Україна) – 1659;

28 (30). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;

112 (131). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;

139 (137). Олександра Олійникова (Україна) – 560;

159 (158). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;

170 (174). Дар'я Снігур (Україна) – 435;

262 (265). Анастасія Соболєва (Україна) – 262.

Нагадаємо, що визначилися сім учасниць жіночого Підсумкового турніру, який пройде в саудівському Ер-Ріяді з 1 по 8 листопада.