Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна втратила одну сходинку, Костюк і Ястремська піднялися в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 20 жовтня 2025, 08:15
Світоліна втратила одну сходинку, Костюк і Ястремська піднялися в оновленому рейтингу WTA
Марта Костюк
Getty images

У понеділок, 20 жовтня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка вже завершила сезон, опустилася на одну сходинку і посідає 14 позицію. Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка.

У другій половині першої десятки рейтингу на два рядки піднялися італійка Жасмін Паоліні (6) та чемпіонка турніру в Нінбо казахстанка Єлена Рибакіна (7). Одразу три позиції втратила росіянка Мірра Андрєєва (9).

Щодо українок, Марта Костюк, яка більше не зіграє поточного року, зробила крок вгору і перебуває на 27 місці. Одразу за нею, відігравши дві сходинки, розмістилася Даяна Ястремська.

За межами першої сотні Юлія Стародубцева стрибнула на 19 місць і йде 112-ю.

Олександра Олійникова втратила дві позиції й розташовується на 139 місці. Крок назад зробила Ангеліна Калініна, яка не грає з червня (159).

Дар'я Снігур додала 4 рядки, вона 170-та. На 3 позиції піднялася Анастасія Соболєва (262).

Рейтинг WTA

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10400;
  2. (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8768;
  3. (3). Коко Гофф (США) – 7873;
  4. (4). Аманда Анісімова (США) – 5924;
  5. (6). Джессіка Пегула (США) – 5183;
  6. (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4525;
  7. (9). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4505;
  8. (7). Медісон Кіз (США) – 4449;
  9. (6). Мірра Андрєєва (-) – 4319;
  10. (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;

...

14 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2606;
27 (28). Марта Костюк (Україна) – 1659;
28 (30). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;
112 (131). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;
139 (137). Олександра Олійникова (Україна) – 560;
159 (158). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;
170 (174). Дар'я Снігур (Україна) – 435;
262 (265). Анастасія Соболєва (Україна) – 262.

Нагадаємо, що визначилися сім учасниць жіночого Підсумкового турніру, який пройде в саудівському Ер-Ріяді з 1 по 8 листопада.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Єлєна Рибакіна Юлія Стародубцева Міра Андрєєва Жасмін Паоліні Олександра Олійникова Дар'я Снігур Аріна Сабалєнка

Ангеліна Калініна

Світоліна 13-та, Костюк втратила дві позиції в оновленому рейтингу WTA
Світоліна залишилася 13-ю, Костюк піднялася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA
Світоліна 13-та, Костюк втратила 2 позиції, Олійникова з рекордом в оновленому рейтингу WTA
Світоліна залишається 13-ю, Олійникова покращила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
Світоліна піднялася на дві позиції, Костюк – на три в оновленому рейтингу WTA

Останні новини