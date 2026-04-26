Провели як легенду: у Нідерландах піснями і банером вшанували клубну прачку, яка пішла на пенсію

У Нідерландах зворушливий момент відбувся під час матчу між Гоу Ехед Іглс та АЗ Алкмар, який завершився безгольовою нічиєю 0:0.

Головною подією вечора стала не гра, а особливі проводи працівниці клубу Карли Вітті, яка протягом 27 років відповідала за форму команди.

Фанати разом із керівництвом клубу підготували для неї несподіваний сюрприз. На трибунах з'явився великий банер, а вболівальники виконали пісню на її честь, подякувавши за багаторічну відданість клубу.

Атмосфера на стадіоні була емоційною, адже Вітті стала справжньою частиною команди за роки своєї роботи.

Нагадаємо, після 31 туру Гоу Ехед Іглс посідає 11-те місце у турнірній таблиці, маючи 37 очок, однак саме ця історія стала головним символом матчу.

