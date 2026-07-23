Магучіх підірвала TikTok: олімпійська чемпіонка запально станцювала під хіт Анни Трінчер

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх знову потішила своїх шанувальників не спортивним, а творчим контентом.

Українська легкоатлетка опублікувала у TikTok нове відео, яке швидко почало набирати популярність серед користувачів.

Цього разу Магучіх обрала популярний хіт української співачки Анни Трінчер "Маргарита".

На відео спортсменка підспівує композиції, усміхається в камеру та виконує запальні танцювальні рухи, долучившись до одного з популярних трендів соцмережі.

Ролик миттєво привернув увагу прихильників. За короткий час він зібрав десятки тисяч переглядів та понад тисячу вподобань, а в коментарях уболівальники засипали Ярославу компліментами, відзначаючи її харизму, почуття гумору та позитивний настрій.

Нагадаємо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України.

Напередодні українка виступила на етапі Діамантової ліги в Лондоні, де вона показала другий результат.