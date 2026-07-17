Левченко підкорила фанатів гарячими фото в яскравому купальнику під час відновлення
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко потішила своїх підписників новою літньою фотодобіркою.
Спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram атмосферні кадри, зроблені під час відпочинку на воді.
На світлинах Левченко позує в яскравому помаранчевому купальнику, катаючись на сапборді. Сонячна погода, мальовничі краєвиди та усмішка спортсменки створили справжній літній настрій.
Публікацію легкоатлетка лаконічно підписала:
"Літній вайб".
Напередодні українська спортсменка повідомила, що зазнала ушкодження, через яке була змушена тимчасово призупинити виступи та зосередитися на реабілітації.
Раніше повідомлялося, що українка здобула перемогу на етапі Континентального туру в Фінляндії, а перед цим зупинилася за крок від "бронзи" на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко), з результатом 1,91 м.