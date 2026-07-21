Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Кохан: Переношу пік форми на серпень-вересень

Олег Дідух — 21 липня 2026, 14:27
Кохан: Переношу пік форми на серпень-вересень
Михайло Кохан
Ulf Schiller/athletix.ch

Відомий український метальник молота Михайло Кохан розповів про те, які старти є для нього головними у поточного сезону.

Слова легкоатлета наводить Суспільне спорт.

"Всі готуються на чемпіонат Європи та абсолютний чемпіонат світу. Всі будуть метати далеко. 82 метри — це буде десь п'яте місце, мені здається. Тому треба метати за 83 метри. Усі переносять свій пік на серпень-вересень, тому побачимо. Я також переношу на серпень-вересень, тому там будуть результати побільше, я гадаю", – заявив українець.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2026 відбудеться з 10 до 16 серпня в Бірмінгемі. Абсолютний чемпіонат світу пройде з 11 до 13 вересня у Будапешті.

На початку липня Кохан посів 4 місце на етапі Діамантової ліги в Юджині (США).

Легка атлетика Михайло Кохан

Михайло Кохан

Сестра Михайла Кохана з рекордом виграла кваліфікацію дебютного юнацького Євро
Я мав дуже сильний джетлаг: Кохан – про четверте місце на "золотому" етапі Континентального туру в Будапешті
6 сантиметрів від "бронзи": Кохан посів четверте місце на етапі Діамантової ліги
Кохан виступить на етапі Діамантової ліги в Юджині
Кохан здобув "золото" на турнірі Світового легкоатлетичного туру в Польщі

Останні новини