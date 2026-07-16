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Сестра Михайла Кохана з рекордом виграла кваліфікацію дебютного юнацького Євро

Денис Іваненко — 16 липня 2026, 12:52
Сестра Михайла Кохана з рекордом виграла кваліфікацію дебютного юнацького Євро
Меланія Кохан
European Athletics

Українська легкоатлетка Меланія Кохан успішно дебютувала на міжнародній арені у складі національної збірної, вийшовши у фінал чемпіонату Європи U-18 з метання молота.

Уже у першій спробі вона показала результат 68,05 метра. Це її новий особистий рекорд.

Він також увійшов до п'ятірки найкращих в історії України серед спортсменок до 18 років. Варто відзначити, що Меланія почала займатися професійним спортом лише минулого року.

Фінал жіночого метання молота на юнацькому чемпіонаті Європи відбудеться 17 липня. Змагання розпочнуться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Михайло Кохан, який є олімпійським призером і старшим братом Меланії, напередодні посів четверте місце на "золотому" етапі Континентального туру в угорському Будапешті. Відставання від призової трійки склало лише 17 сантиметрів.

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