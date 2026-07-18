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Найшвидшого спринтера Німеччини підозрюють у порушенні антидопінгових правил

Микола Літвінов — 18 липня 2026, 12:22
Найшвидшого спринтера Німеччини підозрюють у порушенні антидопінгових правил
Оуен Анса
owenansah_/instagram

Німецький спринтер Оуен Анса перебуває під слідством NADA (Національного антидопінгового агентства) через підозру в порушенні антидопінгових правил, оскільки він, вірогідно, ухилився від проходження обов'язкового тесту на забороненні речовини. 

Про це повідомляє ESPN.

Як зазначається, за регламентом спортсменам забороняється ухилятися від проходження тесту на допінг, й 25-річному німцю може загрожувати дискваліфікація у разі підтвердження доведення його вини. Утім, поки триває слідство Анса може й далі брати участь у спортивних змаганнях.

Сам атлет ще ніяк публічно не висловлювався щодо цієї ситуації.

Зазначимо, що Анса є рекордсменом Німеччини відтоді, як пробіг 100 метрів за 9,98 секунди. 25-річний спортсмен вважався головним претендентом на золоті медалі у бігу на 100 метрів та на естафеті 4х100 на чемпіонаті Європи, який триватиме у британському Бірмінгемі з 10 до 16 серпня.

Нагадаємо, що напередодні бронзового призера Олімпійських ігор-2016 у бігу на 110 метрів Дімітрі Баску дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

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