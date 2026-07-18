Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги в Лондоні

Українська стрибунка Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні (Англія.) Українка розпочала боротьбу на 1,93 м, і жодну висоту не взяла з першої спроби. Магучіх зупинилася на позначці 2,01 м.

Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка також зупинилася на позначці в 2,01 м, що є її найкращим результатом у сезоні. Проте австралійка затратила менше спроб, що і дозволило їй випередити українку.

Топ-3 замкнула ще одна представниця Австралії, Елеанор Паттерсон, яка взяла висоту 1,96 м. На цій же висоті зупинилися Марія Жодзік і Ангеліна Топич. При цьому, представниця Польщі відмовилася від виконання своєї заключної спроби через невдале приземлення в останньому стрибку.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України.