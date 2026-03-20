Магучіх запалила під трек українського виконавця прямо посеред вулиці у Польщі

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх знову змусила про себе говорити, але цього разу не стрибками, а настроєм.

Українська легкоатлетка виклала у соцмережах атмосферне відео, де запалює посеред вулиці у Польщі під трек від KADNAY, заряджаючи підписників справжнім весняним вайбом.

Ролик спортсменка коротко, але влучно підписала: Spring Vibe, і, судячи з реакції фанатів, цей настрій передався всім.

Вболівальники одразу відзначили легкість, енергію та позитив Магучіх, яка навіть у підготовці до важливих стартів знаходить час для емоцій і драйву.

І не дарма, адже вже зовсім скоро Ярослава Магучіх виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Фінал зі стрибків у висоту серед жінок відбудеться 20 березня о 12:39 у Польщі, де українка боротиметься за чергове золото.

Напередодні Ярослава на чемпіонаті України у приміщенні у Києві виборола золото, випередивши Юлію Левченко завдяки меншій кількості витрачених спроб.

Додамо, що Магучіх також виграла етап золотої серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.