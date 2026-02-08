Магучіх виграла етап золотої серії World Athletics Indoor Tour, Левченко посіла друге місце

У неділю, 8 лютого, у німецькому Карлсруе відбувся етап золотої серії World Athletics Indoor Tour, на якому Україну в одному секторі стрибків у висоту вперше у 2026 році представляли Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Цікаво, що саме українки змагалися між собою за перемогу після того, як 1,94 не змогла подолати німкеня Крістіна Гонзель.

Тріумфувала у підсумку Ярослава, яка після невдалого стрибка на 1,91 одразу вирішила перенесли планку на 1,94, яку подолала з першої спроби, як і наступні 1,96 та 1,98.

Вдруге вона помилилася на 2,01, але подолала і її. Надалі Магучіх вже у статусі переможниці замахнулся на 2,04, але показати рекорд поточного сезону у світі їй вже не вдалося.

Левченко підкорила 1,88, а потім і 1,91, водночас планка в 1,94 підкорилася їй лише з останньої, третьої спроби.

Далі Юлія успішно стрибнула на 1,96, показавши свій найкращий результат сезону, але 1,98 подолати не змогла, посівши у підсумку другу сходинку.

World Athletics Indoor Tour

Стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх (Україна) 2,01 Юлія Левченко (Україна) 1,96 Крістіна Гонзель (Німеччина) 1,94

Нагадаємо, у січні Магучіх перемогла на Меморіалі Олексія Дем'янюка та першою зі спортсменок у світі, яка взяла висоту 2,00 м у 2026 році.

Водночас Левченко тріумфально відкрила для себе новий сезон, підкоривши міжнародний турнір у німецькому Коттбусі, а також з найкращим результатом сезону здобула перемогу на змаганнях у Вангаймі.