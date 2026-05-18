Автогол року: у Молдові м’яч від травмованого гравця залетів за комір воротарю
У чемпіонаті Молдови стався один із найбільш курйозних автоголів сезону.
Під час матчу між Реал Сирець та Огуз м'яч неймовірним чином опинився у воротах після рикошету від. травмованого футболіста, який лежав на газоні.
Епізод вийшов максимально абсурдним. Воротар у той момент підійшов до свого одноклубника, аби перевірити його стан після ушкодження, і повністю вимкнувся з гри.
Саме тоді м'яч влучив у лежачого гравця та по дивній траєкторії перелетів голкіпера прямо у сітку воріт. Попри протести та шок футболістів, арбітр вирішив зарахувати гол.
Втім, курйозний епізод особливо не вплинув на результат зустрічі – на той момент Реал Сирець уже впевнено вів у рахунку 4:1.
