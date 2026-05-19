Катастрофа на перших секундах: воротар Динамо U-17 травмувався після курйозного голу від ЛНЗ
Юнацька команда Динамо U-17 провалила початок матчу 21-го туру Про ліги Національної ліги майбутнього проти ЛНЗ U-17.
Кияни пропустили вже фактично на перших секундах зустрічі після максимально курйозного епізоду.
Футболіст ЛНЗ Данило Ященко одразу після стартового свистка активно пішов у пресинг та заблокував спробу гравця Динамо вибити м'яч зі своєї половини поля.
Після рикошету м'яч несподівано перелетів голкіпера та залетів прямо у ворота.
Втім, на цьому невдачі для киян не завершилися. Під час спроби врятувати команду воротар Динамо отримав ушкодження та не зміг продовжити матч.
У підсумку зустріч завершилася поразкою столичного клубу з рахунком 2:4.
Раніше повідомлялося, що в Молдові було забито найкумедніший автогол сезону.