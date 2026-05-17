Усі розділи
Завершила бій за 15 секунд: легендарна Роузі після дев'ятирічної паузи легко впоралася із Карано

Богдан Войченко — 17 травня 2026, 09:51
Роузі бере на больовий Карано
У ніч на 17 травня у Лос-Анджелесі в межах промоутерської компанії Most Valuable Promotions, якою керує Джейк Пол, повернулися в октагон легенди жіночого ММА Ронда Роузі і Джина Карано.

Поєдинок завершився вже у першому раунді – Роузі закрила амбар після того, як повалила на канвас суперницю. Карано здалася вже на 15-й секунді поєдинку.

Відео бою:

Нагадаємо, свого часу Роузі була домінантною чемпіонкою UFC, відкривши жінкам двері до найкращої ліги боїв без правил, натомість Карано стояла на витоках розвитку жіночих боїв в ММА.

Для 39-річної американки це був перший бій у межах ММА після дев'ятирічного простою. Востаннє вона билася ще в UFC, поступившись Аманді Нуньєс у грудні 2016 року.

Натомість Карано відновила кар'єру після 16-річного простою. Легендарна "Джой" пішла на пенсію після поразки від Крістіани Жустіни.

Раніше повідомлялося, що у межах Most Valuable Promotions відбувся камбек колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Камерунець у першому раунді фінішував Філіпе Лінса.

