Я трохи зайнята: Магучіх запалила соцмережі відео під хіт Леді Гаги

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх порадувала підписників новим відео у соцмережах.

Українська спортсменка опублікувала ролик, у якому запалює під трек Леді Гаги.

У відео звучать слова пісні, що перекладаються як "я трохи зайнята", чим Магучіх жартівливо натякнула на щільний графік підготовки.

Наразі українка активно готується до виступу на Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Змагання стартують 20 березня у Польщі.

Раніше повідомлялося, що Ярослава на чемпіонаті України у приміщенні у Києві виборола золото, випередивши Юлію Левченко завдяки меншій кількості витрачених спроб. Обидві спортсменки зупинилися на позначці 1,96 метра, тоді як бронзу з результатом 1,93 метра здобула Ірина Геращенко.

Додамо, що Магучіх також виграла етап золотої серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.