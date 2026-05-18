Гравець колишнього клубу Зінченка жорстко осоромилися: футболіст переплутав прапор України з Росією

На офіційному TikTok-акаунті ПСВ з'явилося відео з футбольним челенджем, яке несподівано викликало хвилю обурення у соцмережах.

Суть завдання була простою: гравці мали назвати футболіста після появи випадкового прапора на екрані.

Участь у ролику взяли голкіпер Матей Коварж, румунський вінгер Денніс Ман та захисник Кіліан Сідія.

Втім, у середині відео сталася доволі скандальна ситуація. Коли Сідія побачив прапор України, то без жодних роздумів назвав воротаря ПСЖ Матвія Сафонова.

"Сафонов! Точно Сафонов", — впевнено заявив футболіст.

Партнери по команді одразу розгубилися та почали сумніватися у правильності відповіді, однак Сідія продовжив переконувати їх, що має на увазі голкіпера паризького клубу.

Раніше повідомлялося, що російська журналістка зганьбилася під час інтервʼю із тренером ПСЖ, намагаючись перекинути провину із Сафонова за пропущений гол на Забарного.