Ліндсі Вонн показала фото з легендами спорту на світському вечорі від US Open

Зіркова американська лижниця Ліндсі Вонн провела вечір у компанії справжніх легенд спорту та світових знаменитостей. Спортсменка поділилася у соціальних мережах атмосферними кадрами з урочистого заходу, організованого брендом Rolex у межах US Open.

На світській вечірці зібралося чимало відомих гостей — не лише представники світу спорту, а й знаменитості з Голлівуду та інших сфер шоу-бізнесу.

Особливою частиною добірки для фанатів стали спільні фото Вонн із зірками світового тенісу Ігою Швьонтек та Гарбіньє Мугурусою.

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Ліндсі охоче позувала разом із титулованими тенісистками, а знімки з урочистого вечора передали справжню атмосферу одного з найгучніших світських заходів навколо US Open.

Сама ж Вонн вирішила не приховувати емоцій від вечора та коротко, але красномовно підписала фотографії:

"What a night".

Нагадаємо, наразі Вонн одужує після складного перелому великогомілкової кістки лівої ноги, який вона отримала, коли впала лише на 13 секунді свого олімпійського спуску 8 лютого.

Згодом гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".

Раніше стало відомо, що Вонн належить перенести ще одне хірургічне втручання, а перед поверненням її чекає "довга дорога" відновлення.