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Легендарна Вонн перенесе ще одну операцію

Руслан Травкін — 2 вересня 2026, 02:38
Легендарна Вонн перенесе ще одну операцію
Ліндсі Вонн
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Зіркова гірськолижниця Ліндсі Вонн зізналася, що їх належить перенести ще одне хірургічне втручання, а перед поверненням її чекає "довга дорога" відновлення.

Слова американської спортсменки цитує Reuters. Деталі наводить пресслужба Олімпійського комітету.

"Мені ще належить зробити ще одну операцію, тому я намагаюся стати якомога сильнішою.

Я сподіваюся, що зможу зробити операцію [з видалення передньої хрестоподібної зв'язки] у листопаді, але це буде десь взимку, а потім ще дев'ять місяців, поки я повністю відновлюся, тому я не можу дивитися далі. Я насправді не знаю, що готує майбутнє, але я просто вдячна за те, де я зараз",сказала вона.

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Вонн одужує після складного перелому великогомілкової кістки лівої ноги, який вона отримала, коли впала лише на 13 секунді свого олімпійського спуску 8 лютого.

Нещодавно вона розповіла, що мало не втратила ліву ногу після того, як травма, отримана внаслідок падіння, призвела до синдрому компартменту в нозі.

Синдром компартменту передбачає надмірне накопичення тиску всередині м'яза внаслідок кровотечі або набряку. Високий тиск обмежує кровотік і може призвести до незворотної травми, якщо його не лікувати швидко.

23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".

Хоча Вонн була номінована до збірної США у травні, повернення на сніг на початку нового сезону в жовтні було малоймовірним.

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Американська гірськолижниця є однією з найтитулованіших спортсменок в історії зимових видів спорту. За свою видатну кар'єру вона зібрала 3 ("золото" та дві "бронзи") олімпійські медалі та 8 нагород чемпіонатів світу. 

Вона прославилася феноменальною швидкістю і неперевершеною стійкістю до тяжких травм. У грудні 2025 року після багаторічної перерви вона сенсаційно виграла черговий етап Кубку світу у віці 41 року, ставши найстаршою переможницею в історії турніру.

Гірськолижний спорт Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн

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