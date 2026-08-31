Костюк зіграла на US Open із розкішним годинником за понад 40 тисяч доларів

Українська тенісистка Марта Костюк здивувала незвичайною деталлю під час свого стартового матчу на US Open-2026.

11-та ракетка світу вийшла на корт проти австралійки Сторм Хантер із розкішним годинником Patek Philippe Aquanaut Luce на лівому зап'ясті. Причому Марта не зняла його навіть під час гри – що для професійного тенісу є вкрай незвичним.

Судячи з дизайну, Костюк обрала модель із синім циферблатом і відповідним синім ремінцем. Сталевий корпус має діаметр близько 36 мм, а безель прикрашений 46 діамантами загальною вагою приблизно один карат.

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Усередині годинника встановлений кварцовий механізм Patek Philippe. Лінійку Aquanaut Luce швейцарський бренд представив ще у 2004 році, а слово Luce з італійської перекладається як "світло" та відсилає до діамантового оформлення моделей.

Цікаво, що у 2025 році один із таких годинників Patek Philippe Aquanaut Luce продали на аукціоні Phillips за 44 450 доларів. Тобто Костюк вийшла на корт із аксесуаром, вартість якого можна порівняти з ціною елітного автомобіля.

При цьому сама Марта провела матч максимально впевнено. Українка перемогла Сторм Хантер з Австралії 6:4, 6:1 та вийшла до другого кола US Open.

У наступному колі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Слоан Стівенс (208, США) та Кларою Таусон (42, Данія).