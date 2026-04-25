Зірка Шахтаря з дружиною мило оголосили ім'я новонародженої донечки: фото

Центральний захисник Шахтаря та збірної України Валерій Бондар разом із дружиною Дарією Савіною поділилися радісною новиною – пара вперше показала свою новонароджену доньку та розкрила її ім'я.

Дівчинка з'явилася на світ 23 квітня, а вже за кілька днів батьки опублікували ніжні фото у соцмережах.

У дописі вони повідомили, що доньку назвали Емілія, а також поділилися першими деталями – вагою та зростом малечі.

Світлини вийшли атмосферними та наповненими теплом, а сам підпис до публікації передає емоції молодих батьків:

"Наше диво, наша любов, наш маленький всесвіт. Ласкаво просимо у цей світ, донечко. Бондар Емілія Валеріївна, 23.04.26, 2710, 48 см. Ти – найпрекрасніше продовження нашої історії".

Раніше повідомлялося, що дружина захисника Шахтаря ефектним фотосетом відсвяткувала своє 25-річчя.