Зірка Шахтаря з дружиною мило оголосили ім'я новонародженої донечки: фото

Богдан Войченко — 25 квітня 2026, 18:21
Зірка Шахтаря з дружиною мило оголосили ім'я новонародженої донечки: фото

Центральний захисник Шахтаря та збірної України Валерій Бондар разом із дружиною Дарією Савіною поділилися радісною новиною пара вперше показала свою новонароджену доньку та розкрила її ім'я.

Дівчинка з'явилася на світ 23 квітня, а вже за кілька днів батьки опублікували ніжні фото у соцмережах.

У дописі вони повідомили, що доньку назвали Емілія, а також поділилися першими деталями вагою та зростом малечі.

Світлини вийшли атмосферними та наповненими теплом, а сам підпис до публікації передає емоції молодих батьків:

"Наше диво, наша любов, наш маленький всесвіт. Ласкаво просимо у цей світ, донечко. Бондар Емілія Валеріївна, 23.04.26, 2710, 48 см. Ти найпрекрасніше продовження нашої історії".

Раніше повідомлялося, що дружина захисника Шахтаря ефектним фотосетом відсвяткувала своє 25-річчя.

