Захисник збірної України став батьком
Валерій Бондар і Дар'я Савіна
Центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Валерій Бондар став батьком.
За їхньою інформацією, у четвер, 23 квітня, дружина Бондаря, журналістка та телеведуча Дар'я Савіна, народила доньку. Про свою вагітність Савіна повідомила ще у березні, а нещодавно вона відсвяткувала свій 25-й день народження.
Бондар і Савіна одружені з 2021 року. Це їхня перша дитина.
Зазначимо, що 23 квітня Шахтар проводить матч 21 туру УПЛ проти луганської Зорі, який розпочався о 15:30 за київським часом. Бондар вийшов у основі команди Арди Турана на поєдинок.
У поточному сезоні Бондар взяв участь у 40 матчах за Шахтар у всіх турнірах, і відзначившись у них 4 голами та 1 асистом.