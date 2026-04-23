Захисник збірної України став батьком

Центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Валерій Бондар став батьком.

Про це повідомляє Трибуна.

За їхньою інформацією, у четвер, 23 квітня, дружина Бондаря, журналістка та телеведуча Дар'я Савіна, народила доньку. Про свою вагітність Савіна повідомила ще у березні, а нещодавно вона відсвяткувала свій 25-й день народження.

Бондар і Савіна одружені з 2021 року. Це їхня перша дитина.

Зазначимо, що 23 квітня Шахтар проводить матч 21 туру УПЛ проти луганської Зорі, який розпочався о 15:30 за київським часом. Бондар вийшов у основі команди Арди Турана на поєдинок.

У поточному сезоні Бондар взяв участь у 40 матчах за Шахтар у всіх турнірах, і відзначившись у них 4 голами та 1 асистом.