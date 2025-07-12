Працює над собою навіть на курорті: Костюк показала інтенсивну роботу у тренажерці

Українська тенісистка Марта Костюк доводить, що для справжнього професіонала відпочинок – це не привід забувати про форму. Навіть під час релаксу на узбережжі Чорногорії спортсменка знаходить час для напружених занять у тренажерному залі.

У своєму Instagram Марта опублікувала відео з готельного фітнес-залу, де вона зосереджено виконує вправи на тренажерах.

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Судячи з кадрів, це зовсім не легке "розігрівне" тренування – Костюк працює з віддачею, ніби готується до великого турніру.

Фанати захоплено відреагували на рішучість тенісистки не втрачати форму навіть під час курортного сезону, відзначаючи її дисциплінованість та спортивну витримку.

Нагадаємо, Костюк не змогла подолати стартовий раунд Вімблдону-2025, поступившись словенці Вероніці Ер'явець, яка посідає у рейтингу лише 171 позицію.

Також Марта і румунка Єлена Габріела Русе не змогли вийти у третє коло парних змагань. У другому раунді тенісистки поступилися четвертому сіяному дуету Се Шувей/Альона Остапенко.