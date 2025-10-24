Костюк похизувалася гарячими знімками у купальнику з відпочинку на Мальдівах

Українська тенісистка Марта Костюк вирішила зробити невелику паузу після насиченого сезону та вирушила на відпочинок до Мальдів.

Звідти зірка поділилася серією спокусливих фото, які миттєво зібрали тисячі лайків.

На знімках Марта позує у кількох різних купальниках, демонструючи спортивну фігуру, бронзову засмагу та розслаблений настрій.

Фани засипали тенісистку компліментами, називаючи її "найкрасивішою спортсменкою України".

Нагадаємо, на своєму останньому турнірі в поточному сезоні у китайському Ухані Костюк поступилася у першому колі чешці Кароліні Муховій.

Напередодні WTA оновила свій рейтинг, в якому українка зробила крок вгору і перебуває на 27 місці.

Раніше Марта похизувалася яскравими моментами з відпочинку на Мальдівах.