Усі розділи
Костюк пояснила причину відмови від участі у турнірі в Римі

Станіслав Матусевич — 5 травня 2026, 13:25
Марта Костюк пояснила, чому вирішила відмовитися від участі в турнірі серії WTA 1000 в Римі.

Відповідний пост тенісистка опублікувала у своєму інстаграмі.

"Це справді боляче. Після найкращого відрізка у своїй кар'єрі я з нетерпінням чекала виступу в Римі. Але іноді тіло диктує свої умови – останніми днями у мене виникли проблеми зі стегном. З урахуванням того, що гомілкостоп ще не на сто відсотків відновився, зараз просто нерозумно продовжувати навантаження, тому цього року я не зіграю на турнірі в Римі.

Від цього ще важче, тому що це особливе місце для мене. Вболівальники, атмосфера і, звичайно… їжа. У мене тут було багато яскравих моментів, і я завжди із задоволенням повертаюся сюди. Мені дуже шкода пропускати цей турнір, але побачимося наступного року. А зараз час відновитися і підготуватися до Парижа. Дякую за вашу підтримку", – написала Костюк.

Нагадаємо, що Костюк за останні три тижні стала чемпіонкою двох турнірів: категорії WTA 250 у французькому Руані та "тисячника" в Мадриді.

