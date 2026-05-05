Костюк пояснила причину відмови від участі у турнірі в Римі

Марта Костюк пояснила, чому вирішила відмовитися від участі в турнірі серії WTA 1000 в Римі.

Відповідний пост тенісистка опублікувала у своєму інстаграмі.

"Це справді боляче. Після найкращого відрізка у своїй кар'єрі я з нетерпінням чекала виступу в Римі. Але іноді тіло диктує свої умови – останніми днями у мене виникли проблеми зі стегном. З урахуванням того, що гомілкостоп ще не на сто відсотків відновився, зараз просто нерозумно продовжувати навантаження, тому цього року я не зіграю на турнірі в Римі.

Від цього ще важче, тому що це особливе місце для мене. Вболівальники, атмосфера і, звичайно… їжа. У мене тут було багато яскравих моментів, і я завжди із задоволенням повертаюся сюди. Мені дуже шкода пропускати цей турнір, але побачимося наступного року. А зараз час відновитися і підготуватися до Парижа. Дякую за вашу підтримку", – написала Костюк.