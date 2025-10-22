Закатила очі: російська тенісистка відреагувала на слова Костюк, яка порівняла свої габарити із Сабалєнкою

Інтерв’ю Марти Костюк, у якому українська тенісистка порівняла себе з Аріною Сабалєнкою та Ігою Швьонтек, несподівано стало гарячою темою у тенісних соцмережах.

Марта відверто розповіла, що їй доводиться докладати більше зусиль, щоб змагатися з гравчинями, які фізично потужніші за неї:

"У мене є свої навички, але вони значно більші, вищі й сильніші за мене. Я маю працювати важче, щоб вигравати очки".

Українка зазначила, що не може "зробити себе на 10 кг важчою чи на 5 см вищою", тому намагається використовувати свої переваги максимально.

Її слова розійшлися мережею, але один з популярних інстаграм-пабліків вирізав фразу з контексту, спотворивши зміст.

Це не залишилося без реакції – колишня росіянка Юлія Путінцева відреагувала на пост емодзі із закатаними очима, натякаючи на своє ставлення до висловлювань Костюк.

Нагадаємо, Путінцева давно відома у світі тенісу своїми скандальними діями. Не так давно ексросіянка ледь не спровокувала бійку, кривляючи суперницю після рукостискання.

Пізніше Юлія навіть намагалася зірвати матч Вімблдону, наголошуючи, що у натовпі стоїть "небезпечний чоловік із ножем". Ця гра стала для "нейтралки" фатальною – зазнала розгромної поразки (0:6, 0:6) від Аманда Анісімової.