Костюк у фантастичному вбранні відвідала Медіадень перед турніром у Мериді

Перша ракетка України Марта Костюк зачарувала фанатів своєю новою фотографією у соцмережах.

Тенісистка опублікувала кадр із Медіадня перед стартом турніру WTA 500 Merida Open Makron у мексиканській Мериді.

Марта в ефектній білій сукні предстала перед камерами, похизувавшись шикарною фігурою.

Нагадаємо, на турнірі в Мериді Костюк зіграє із австралійською тенісисткою Дар'єю Севілл (121). Зустріч між ними відбудеться у вівторок, 25 лютого, час початку гри визначиться пізніше.

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Напередодні жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Марта піднялася на дві позиції, посівши 19 сходинку.

Раніше українка відверто розповіла, хто з тенісистів її надихав у дитинстві.