Визначилися суперниці Костюк і Калініної на турнірі в Мериді

Українські тенісистки Марта Костюк (19) та Ангеліна Калініна (52) отримали суперниць по першому колу турніру серії WTA 500 Merida Open Makron у мексиканській Мериді. Костюк зустрінеться з Дар'єю Севілл (121, Австралія), а Калініна зіграє проти Леолії Жанжан (129, Франція).

Призовий фонд змагання складає $1,064,510. Ігри основної сітки відбудуться з 24 лютого по 2 березня.

Калініна і Жанжан раніше не зустрічалися. Їхній матч відбудеться у понеділок, 24 лютого, початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що Жанжан у фіналі кваліфікації у Мериді перемогла українку Юлію Стародубцеву (107).

Костюк та Севілл грали між собою тричі. Мінімальна перевага 2:1 на боці нашої тенісистки. Зустріч між ними відбудеться у вівторок, 25 лютого, час початку гри визначиться пізніше.

Цього тижня Костюк захищає минулорічні 325 очок за вихід у фінал турніру серії WTA 500 в американському Сан-Дієго.