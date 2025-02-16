Вітання з Дубая: Костюк похизувалася ефектними знімками у вишуканій сукні

Українська тенісистка Марта Костюк зараз знаходиться в Дубаї, де активно готується до старту чергового турніру. Але поки можна відпочити.

Перша ракетка нашої країни опублікувала у соціальних мережах низку фото у ефектній та вишуканій сукні, залишивши при тому кумедний підпис.

"Пощу це, поки приймаю ванну", – написала Марта.

Нагадаємо, з 16 по 22 лютого у Дубаї, ОАЕ, пройде турнір серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships. Костюк також братиме участь у змаганнях.

Читайте також : Анісімова стала переможницею престижного турніру в Досі

Марта у першому колі зіграє з переможницею кваліфікації Катериною Синяковою (53, Чехія).

Напередодні також визначилися суперниці Еліни Світоліної, Даяни Ястремської та Ангеліни Калініної.