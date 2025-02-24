Костюк розповіла, в кого з тенісистів вчилася найбільше у дитинстві

Перша ракетка України Марта Костюк (19) під час участі у Медіа-дні на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Мериді відповіла на декілька запитань. Зокрема, вона заявила, що у дитинстві найбільше взяла в тенісі від Роджера Федерера та Новака Джоковича.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Під час Медіа-дня напередодні старту змагань у Мериді Костюк зіграла у настольну гру дженгу. На ігрових плашках були написані запитання, на які тенісистка давала відповіді.

– Форхенд чи бекхенд?

– Форхенд.

– Хто з тенісистів надихав тебе найбільше в дитинстві?

– О, гарне запитання. Коли я була дитиною, я дивилася багато тенісу, тож, напевно, вчилася у всіх потроху, але, мабуть, найбільше це були Роджер і Новак. Саме їх я найбільше запам'ятала з дитинства.

– Якби в тебе була можливість повечеряти з будь-якою історичною особистістю, хто б це був?

– Не думаю, що хтось із тенісистів раніше відповідав так само. Я б сказала... Ісус.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Костюк повернулася до першої двадцятки та посідає 19 позицію.