Підготовка до Індіан-Веллс йде повним ходом: Костюк похизувалася стильним фотосестом з Лос-Анджелеса

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася серією атмосферних фото з Лос-Анджелесу, де незабаром зіграє на одному з турнірів американської серії.

На фото – естетичні міські пейзажі, пальми, заходи сонця, коктейлі, моменти відпочинку та робочі кадри з тренувань.

Костюк показала, як виглядає її підготовка до важливих стартів не лише на корті, а й поза ним.

Нагадаємо, разом із Еліною Світоліною Марта вирушила на перший турнір американської серії сезону-2026 – Індіан-Веллс, який відбудеться з 4 по 15 березня.

Напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Костюк не змінила свого розташування, посідаючи 28 позицію.

Раніше Марта відновлювалась від травми, отриманої в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Костюк вже пропустила аналогічний дубайському за категорією турнір у катарській Досі.