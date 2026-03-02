Гераскевич зустрівся зі Світоліною: українська тенісистка поділилася спільним фото зі скелетоністом

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася в Instagram світлиною зі спортивної зустрічі, яка одразу привернула увагу вболівальників.

На корті разом із нею позували скелетоніст Владислав Гераскевич та тенісист і військовослужбовець Сергій Стаховський.

Трійця стоїть разом на тенісному майданчику. Ймовірно, Гераскевич завітав на одну зі зйомок або тренувань Світоліної та Стаховського.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Гераскевича від офіційних стартів через використання "шолому пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, яких убила Росія. Українська сторона намагалась оскаржити рішення МОК у Спортивному арбітражному суді, але CAS відхилив позов.

Нещодавно Гераскевич висловив свій намір виступити на Олімпійських іграх-2030. Владислав не лише хоче прийняти участь, а й виграти "золото" у цьому самому "шоломі пам'яті".

Читайте також : Дружина Бущана розкритикувала Гераскевича через заклик позбавити Бубку звання Героя України

Раніше повідомлялося, що Владислав зареєстрував петицію про накладення санкцій на Бубку та позбавлення його звання Героя України. Скелетоніст не применшував досягнення Бубки як спортсмена, а звернув увагу на розслідування видання Bihus.Info, згідно з яким компанія, де серед власників досі значиться колишній легкоатлет, продовжує працювати в тимчасово окупованому Донецьку.

Підтримку втікачу, який з 2023 року не з'являвся в Україні, також висловили Василь Ломаченко, Олександр Усик разом з дружиною Катериною та ексчемпіонка світу Аліна Шатернікова