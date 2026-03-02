Світоліна залишається на 9 місці, Ястремська продовжує падіння в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 2 березня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
У першій десятці не відбулося жодних змін. Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Сабалєнка, українка Еліна Світоліна залишається 9-ю.
Марта Костюк також не змінила свого розташування, посідаючи 28 позицію.
Продовжує своє падіння Даяна Ястремська. Одеситка вже залишила топ-50, нині перебуваючи на 52 місці.
Декілька рядків втратили Олександра Олійникова (73), Юлія Стародубцева (105) та Дар'я Снігур (117).
Після виходу в фінал на турнірі WTA 125 в Анталії до топ-200 повернулася Ангеліна Калініна й посідає 189 позицію.
Черговий особистий рекорд встановила 19-річна Вероніка Подрез. Вона зробила стрибок на 30 місць вгору і йде 203-ю.
Анастасія Соболєва перебуває на 270 сходинці.
До топ-300 після довгої відсутності знову потрапила Катаріна Завацька (294).
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10675;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7588;
- (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7253;
- (4). Коко Гофф (США) – 6803;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6583;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 6070;
- (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 4232;
- (8). Мірра Андрєєва (-) – 4001;
- (9). Еліна Світоліна (Україна) – 3845;
- (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3211;
...
28 (28). Марта Костюк (Україна) – 1583;
52 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1170;
73 (71). Олександра Олійникова (Україна) – 894;
105 (101). Юлія Стародубцева (Україна) – 751;
117 (115). Дар'я Снігур (Україна) – 690;
189 (202). Ангеліна Калініна (Україна) – 385;
203 (238). Вероніка Подрез (Україна) – 359;
270 (271). Анастасія Соболєва (Україна) – 255;
294 (317). Катаріна Завацька (Україна) – 227.
Раніше повідомлялося, що Юлія Стародубцева поступилася у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі.