Світоліна залишається на 9 місці, Ястремська продовжує падіння в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 2 березня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

У першій десятці не відбулося жодних змін. Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Сабалєнка, українка Еліна Світоліна залишається 9-ю.

Марта Костюк також не змінила свого розташування, посідаючи 28 позицію.

Продовжує своє падіння Даяна Ястремська. Одеситка вже залишила топ-50, нині перебуваючи на 52 місці.

Декілька рядків втратили Олександра Олійникова (73), Юлія Стародубцева (105) та Дар'я Снігур (117).

Після виходу в фінал на турнірі WTA 125 в Анталії до топ-200 повернулася Ангеліна Калініна й посідає 189 позицію.

Черговий особистий рекорд встановила 19-річна Вероніка Подрез. Вона зробила стрибок на 30 місць вгору і йде 203-ю.

Анастасія Соболєва перебуває на 270 сходинці.

До топ-300 після довгої відсутності знову потрапила Катаріна Завацька (294).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10675; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7588; (3). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7253; (4). Коко Гофф (США) – 6803; (5). Джессіка Пегула (США) – 6583; (6). Аманда Анісімова (США) – 6070; (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 4232; (8). Мірра Андрєєва (-) – 4001; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 3845; (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3211;

...

28 (28). Марта Костюк (Україна) – 1583;

52 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1170;

73 (71). Олександра Олійникова (Україна) – 894;

105 (101). Юлія Стародубцева (Україна) – 751;

117 (115). Дар'я Снігур (Україна) – 690;

189 (202). Ангеліна Калініна (Україна) – 385;

203 (238). Вероніка Подрез (Україна) – 359;

270 (271). Анастасія Соболєва (Україна) – 255;

294 (317). Катаріна Завацька (Україна) – 227.

Раніше повідомлялося, що Юлія Стародубцева поступилася у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі.