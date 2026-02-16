Костюк підірвала соцмережі гарячими світлинами з відпочинку у Франції
Українська тенісистка Марта Костюк потішила підписників новою серією яскравих світлин.
Спортсменка опублікувала кілька кадрів у стильному обтисненому чорному комбінезоні, який ефектно підкреслив її фігуру. Образ вийшов водночас елегантним і зухвалим, а мінімалістичний стиль лише додав шарму.
Фотосесію Марта влаштувала на тлі мальовничих пейзажів Сен-Тропе. Сонячне узбережжя, зелений краєвид і атмосфера французької Рив'єри створили ідеальний фон для ефектних кадрів.
Нагадаємо, українська тенісистка знялася з турніру серії WTA 1000 у еміратському Дубаї.
Наразі Марта продовжує відновлюватись від розриву зв'язки лівої ноги, отриманого нею в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Той поєдинок українка зуміла дограти, але все ж поступилася.
Друга ракетка України вже пропустила аналогічний дубайському за категорією турнір у катарській Досі.