Костюк підірвала соцмережі гарячими світлинами з відпочинку у Франції

Українська тенісистка Марта Костюк потішила підписників новою серією яскравих світлин.

Спортсменка опублікувала кілька кадрів у стильному обтисненому чорному комбінезоні, який ефектно підкреслив її фігуру. Образ вийшов водночас елегантним і зухвалим, а мінімалістичний стиль лише додав шарму.

Фотосесію Марта влаштувала на тлі мальовничих пейзажів Сен-Тропе. Сонячне узбережжя, зелений краєвид і атмосфера французької Рив'єри створили ідеальний фон для ефектних кадрів.

Нагадаємо, українська тенісистка знялася з турніру серії WTA 1000 у еміратському Дубаї.

Читайте також : Фото У хутряній шапці від спонсора: Магучіх вразила фанатів стильним зимовим образом

Наразі Марта продовжує відновлюватись від розриву зв'язки лівої ноги, отриманого нею в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Той поєдинок українка зуміла дограти, але все ж поступилася.

Друга ракетка України вже пропустила аналогічний дубайському за категорією турнір у катарській Досі.