У хутряній шапці від спонсора: Магучіх вразила фанатів стильним зимовим образом

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава знову опинилася в центрі уваги завдяки стильному зимовому образу.

Українська легкоатлетка опублікувала в Instagram серію фото у сірому пуховику та хутряній шапці з логотипом Red Bull, доповнивши лук вузькими окулярами.

Лаконічний підпис англійською "The energy is in the details" ("Енергія – в деталях") лише підкреслив настрій публікації та одразу став предметом обговорення серед підписників.

Нагадаємо, напередодні Ярослава тріумфувала у німецькому Карлсруе, де відбувся етап золотої серії World Athletics Indoor Tour.

У січні Магучіх перемогла на Меморіалі Олексія Дем'янюка та першою зі спортсменок у світі, яка взяла висоту 2,00 м у 2026 році.