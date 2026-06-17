Змінила корт на пляж: Костюк вразила гарячими фото в купальнику з відпочинку у Греції

Друга ракетка України Марта Костюк продовжує насолоджуватися відпочинком у Греції та регулярно радує своїх підписників новими кадрами із сонячного узбережжя.

Після нещодавньої фотосесії у темному купальнику одна з найвідоміших українських тенісисток знову опинилася в центрі уваги соцмереж.

Цього разу Марта поділилася серією світлин у яскравому бірюзовому бікіні, які миттєво зібрали тисячі вподобань та захоплених коментарів від шанувальників.

На фото спортсменка позує на тлі мальовничих морських краєвидів, демонструючи чудову фізичну форму після напруженої частини сезону. Сонце, бірюзова вода та атмосфера середземноморського курорту створили ідеальне тло для нової фотосесії українки.

Нагадаємо, Марта через травму знялася з трав'яного турніру WTA 500 Queen's Club у Лондоні.

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Натомість Костюк точно візьме участь у Вімблдоні. Змагання основних сіток турніру відбудуться з 29 червня по 12 липня.

Варто зазначити, що Еліна Світоліна і Марта Костюк знаходяться серед головних фавориток Вімблдона за версією букмекерів.