Білий лебідь: Білодід підкорила мережу розкішною фотосесією у пишній сукні

Титулована українська дзюдоїстка Дар'я Білодід привернула увагу соцмереж розкішним образом, який підкорив фанатів.

Спортсменка поділилася новою фотосесією, де вона постала у розкішній пишній білій сукні від бренду Linni Caro Couture, продемонструвавши зовсім інший бік свого образу.

Елегантне вбрання, витончений стиль та атмосферні кадри швидко зібрали тисячі вподобань і десятки захоплених коментарів.

Шанувальники відзначали, що одна з найуспішніших українських спортсменок однаково ефектно виглядає як на татамі, так і перед об'єктивом камери.

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Раніше повідомлялося, що Білодід вразила фанатів несподіваним перевтіленням у сільське вбрання.