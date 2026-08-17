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Костюк 17 серпня проведе стартовий матч парного розряду проти легендарного дуету

Станіслав Матусевич — 17 серпня 2026, 13:35
Костюк 17 серпня проведе стартовий матч парного розряду проти легендарного дуету
Марта Костюк
Getty Images

Українка Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс 17 серпня проведуть стартовий матч парного розряду проти знаменитих сестер Вільямс: 44-річної Серени та 46-річної Вінус.

За свою кар'єру видатні американки в парі 14 разів вигравали турніри Grand Slam і мають у своєму активі 3 олімпійські золоті нагороди.

Натомість Костюк і Стернс проведуть перший спільний поєдинок.

Оскільки різниця в часі між Києвом та Цинциннаті складає 7 годин, матч розпочнеться, коли в столиці України вже настане 18 серпня.

Розклад матчу Костюк у Цинциннаті на 17 серпня

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло парного розряду
02:00*. Марта Костюк (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Серена Вільямс/Вінус Вільямс (США), корт Grandstand Court, 4-м запуском, після матчу Наварро – Пегула.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що Марта Костюк та Еліна Світоліна зуміли пробитися до третього кола турніру в Цинциннаті в одиночному розряді.

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