Костюк 17 серпня проведе стартовий матч парного розряду проти легендарного дуету
Українка Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс 17 серпня проведуть стартовий матч парного розряду проти знаменитих сестер Вільямс: 44-річної Серени та 46-річної Вінус.
За свою кар'єру видатні американки в парі 14 разів вигравали турніри Grand Slam і мають у своєму активі 3 олімпійські золоті нагороди.
Натомість Костюк і Стернс проведуть перший спільний поєдинок.
Оскільки різниця в часі між Києвом та Цинциннаті складає 7 годин, матч розпочнеться, коли в столиці України вже настане 18 серпня.
Розклад матчу Костюк у Цинциннаті на 17 серпня
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що Марта Костюк та Еліна Світоліна зуміли пробитися до третього кола турніру в Цинциннаті в одиночному розряді.