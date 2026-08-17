Костюк 17 серпня проведе стартовий матч парного розряду проти легендарного дуету

Українка Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс 17 серпня проведуть стартовий матч парного розряду проти знаменитих сестер Вільямс: 44-річної Серени та 46-річної Вінус.

За свою кар'єру видатні американки в парі 14 разів вигравали турніри Grand Slam і мають у своєму активі 3 олімпійські золоті нагороди.

Натомість Костюк і Стернс проведуть перший спільний поєдинок.

Оскільки різниця в часі між Києвом та Цинциннаті складає 7 годин, матч розпочнеться, коли в столиці України вже настане 18 серпня.

Розклад матчу Костюк у Цинциннаті на 17 серпня

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076





Перше коло парного розряду

02:00*. Марта Костюк (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Серена Вільямс/Вінус Вільямс (США), корт Grandstand Court, 4-м запуском, після матчу Наварро – Пегула.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що Марта Костюк та Еліна Світоліна зуміли пробитися до третього кола турніру в Цинциннаті в одиночному розряді.