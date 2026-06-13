Костюк розпалює літо: зіркова українська тенісистка показала ефектні фото в купальнику з Греції

Після насиченої частини сезону та виступу на Ролан Гаррос українська тенісистка Марта Костюк вирішила трохи перепочити та насолодитися літньою атмосферою.

12-та ракетка світу поділилася у соціальних мережах серією ефектних фото з відпочинку в Греції, які одразу привернули увагу її підписників.

На нових кадрах Марта позує на тлі мальовничого морського узбережжя у стильному темно-коричневому купальнику та сонцезахисних окулярах.

Тенісистка впевнено демонструє чудову фізичну форму, яку підтримує завдяки постійним тренуванням та виступам на найпрестижніших турнірах світу.

Атмосферу літнього настрою спортсменка коротко описала підписом до публікації:

"Літо в самому розпалі".

Нагадаємо, напередодні Костюк не зуміла обіграти росіянку Мірру Андрєєву у своєму дебютному півфіналі Ролан Гаррос. Українка програла з рахунком 1:6, 3:6. За виступи на турнірі Костюк отримала чималий гонорар.

Раніше повідомлялося, що Марта знялася з трав'яного турніру WTA 500 Queen's Club у Лондоні.