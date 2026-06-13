Українська правда
Усі розділи
Клуб УП

Костюк розпалює літо: зіркова українська тенісистка показала ефектні фото в купальнику з Греції

Богдан Войченко — 13 червня 2026, 06:35
Instagram
Костюк розпалює літо: зіркова українська тенісистка показала ефектні фото в купальнику з Греції

Після насиченої частини сезону та виступу на Ролан Гаррос українська тенісистка Марта Костюк вирішила трохи перепочити та насолодитися літньою атмосферою.

12-та ракетка світу поділилася у соціальних мережах серією ефектних фото з відпочинку в Греції, які одразу привернули увагу її підписників.

На нових кадрах Марта позує на тлі мальовничого морського узбережжя у стильному темно-коричневому купальнику та сонцезахисних окулярах.

Читайте також :
Фото Поцілунки, обійми та море: дружина Усика показала романтичний відпочинок із чемпіоном в Іспанії

Тенісистка впевнено демонструє чудову фізичну форму, яку підтримує завдяки постійним тренуванням та виступам на найпрестижніших турнірах світу.

Атмосферу літнього настрою спортсменка коротко описала підписом до публікації:

"Літо в самому розпалі".

Нагадаємо, напередодні Костюк не зуміла обіграти росіянку Мірру Андрєєву у своєму дебютному півфіналі Ролан Гаррос. Українка програла з рахунком 1:6, 3:6. За виступи на турнірі Костюк отримала чималий гонорар.

Раніше повідомлялося, що Марта знялася з трав'яного турніру WTA 500 Queen's Club у Лондоні.

Марта Костюк теніс фотосесія Lifestyle