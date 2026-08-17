Костюк – про перемогу над Кенін у Цинциннаті: Вона диктувала хід більшості розіграшів

Марта Костюк після непростого виходу до третього кола турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті оцінила перемогу над Софією Кенін, а також поділилася очікуваннями від наступного матчу з іншою американкою, Слоан Стівенс.

Слова українки наводить Великий теніс України.

"Було дуже вітряно, дуже-дуже спекотно і дуже волого, тож сьогодні ми відчули весь спектр умов. До того ж я поступилася Софії минулого року, а сьогодні вона грала дійсно добре, тож, окрім погодних умов, було непросто і за самою грою. Мені здалося, що сьогодні вона диктувала хід більшості розіграшів. Вона грає дуже агресивно, посилає плоскі й дуже глибокі м'ячі, тож було важко. Мені здавалося, що я, навпаки, постійно намагалася затягнути розіграші, змусити її більше бігати й ускладнити їй життя. Через сильну спеку м'яч летів набагато швидше, ніж я очікувала, що явно не полегшувало завдання", – прокоментувала Костюк гру проти Кенін.

Наступною суперницею Марти стане 240-ва ракетка світу, ще одна представниця США Слоан Стівенс.

" Здається, я з нею ще ніколи не грала. Проти американок у США завжди грати складно, вони показують тут свій найкращий теніс. Не знаю, як їм це вдається, але зі мною так відбувалося завжди. Я очікую на чудову атмосферу, сподіваюся побачити українські прапори на трибунах і отримати підтримку".

Матч третього кола турніру в Цинциннаті між Костюк та Стівенс відбудеться у вівторок, 18 січня, час початку зустрічі визначиться пізніше.

Нагадаємо, що другою українкою, яка пробилася до третього раунду американського "тисячника", стала Еліна Світоліна.